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Без макияжа Ренату Литвинову не узнали в московской подземке

27 января 2018, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

Без макияжа Ренату Литвинову не узнали в московской подземке
Фото: из соцсети Р. Литвиновой

Режиссер Рената Литвинова прокатилась по московскому метро, чтобы найти интересные места для съемок своего будущего фильма. Без макияжа и элегантной одежды никто не узнал известную актрису.

Видео своей прогулки по московской подземке Рената выложила в социальную сети, написав: «Осматриваем станцию „Бауманская“ для съёмок фильма — всегда мечтала снять в метро, теперь изучаю тему…» Литвинова была в черной куртке с капюшоном, совсем без макияжа. В толпе пассажиров она вышла из вагона и поднялась по эскалатору, а окружающие не обратили на ее никакого внимания. Пассажиры, спешащие по делам в суете и толчее московской транспортной магистрали, никак не ожидали увидеть известную актрису.

Подписчики актрисы были возмущены: «И никто не узнает?! Я в шоке», «Божечки, где я была в это время? Семь лет хожу там на работу и все зря», «Господи, народ идёт и даже вас не замечает, озабоченный своими делами, проблемами, заботами…видимо, никто не ожидает увидеть Богемную Леди в метро в Час Пик!!!»

Кроме того, режиссер попросила своих подписчиков посоветовать ей самые красивые станции метро, и тут пользователи обнаружили прекрасное знание архитектуры московской подземки.

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Тридцать три подмосковных спортсмена поедут на ОИ-2018

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