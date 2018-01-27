Елена Захарова через 2 месяца после родов вышла в свет в прозрачном комбинезоне

Еще не исполнилось двух месяцев дочке актрисы Елены Захаровой. А Елены уже привела фигуру в порядок и вышла в свет. В кулуарах церемонии вручения кинопремии "Золотой орел" Елена Захарова вчера рассказала, что ее доченьке исполнился один месяц и 20 дней. Елена Захарова стала мамой

На мероприятие Елена нарядилась в облегающий "полупрозрачный" кружевной комбинезон. Поклонники восхищены, как менее чем за два месяца актриса пришла в форму и уже может позволить себе практически любой наряд. Пр признанию Захаров, после рождения дочки она и ранее выходила в свет. Но вчера они разлучились на несколько часов, - сообщает "7 Дней".

С кем 42-летняя Елена оставила малышку, она не уточнила. Она много времени уделяет дочке. Сама гуляет с малышкой.

Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57)Янв 9, 2018 at 3:49 PST

Сразу после появления девочки на свет, из роддома, Захарова рассказывала, что приложила малышку к груди. У ее дочки звонкий голос и хороший аппетит. Актриса показывала фотографии детской комнаты для малышки, обустроенной в ее доме.

Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57)Янв 8, 2018 at 5:13 PST



Имена девочки и отца дочки Захарова пока не разглашает. Но говорила, что готова к семейной жизни