Что произошло с лицом Елены Малышевой, недоумевают поклонники

Популярная телеведущая Елена Малышева сообщила в соцсети о своем похудении, сняв небольшое видео. При виде звезды телеэкрана поклонники были изумлены: лицо Малышевой стало выглядеть по-иному.

Как говорит сама Елена Малышева, после новогодних праздников она поправилась «адски». В видео она рассказывает о своем ежедневном рационе и сообщает, сколько ей удалось сбросить за каждый день диеты.

При этом на видеозаписи видно, что лицо Елены лишилось привычной мимики, лоб двигается с трудом. Пользователи подозревают, что телеведущая переборщила с омолаживающими процедурами. На более старом видео у Малышевой было больше морщин под глазами и другой овал лица.

Малышева предположения подписчиков комментировать не стала. Возможно, телеврач просто не читает отклики подписчиков.