7,5 млн долларов в биткойнах заработал рэпер 50 Cent за свой последний альбом

Рэпер Кертис Джеймс Джексон, более известный как 50 Cent, заработал на своем последнем альбоме более 7,5 миллионов долларов в биткойнах. Пластинка "Animal Ambition" вышла в 2014году, и музыкант стал одним из первых, кто продавал ее за криптовалюту.

Курс биткойна на тот момент был 662 доллара, а альбом можно было приобрести за 0,0083 биткойна, это 5,5 долларов. Как пишет сайт TMZ 50 Cent заработал 700 биткоинов за пластинку, что по нынешнему курсу составляет более 7,5 миллионов долларов

Напомним, что в 2015 году рэпер Кертис Джеймс Джексон заявил о своем банкротстве. Между тем, практически в то же время журнал Forbes поставил его его на четвертое место в списке самых богатых исполнителей, оценив состояние музыканта в 155 миллионов долларов, пишет ТАСС