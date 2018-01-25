Вдова Сергея Бодрова стала жертвой мошенников и потеряла полмиллиона рублей
25 января 2018, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]
Вдова российского актера и режиссера Сергея Бодрова Светлана недавно попала в крайне неприятную ситуацию. Согласно последней информации, мошенники похитили у женщины крупную сумму – 575 тысяч рублей.
Уточняется, что Светлане Бодровой позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, клиентом которого является вдова артиста. Человек сообщил, что в организации якобы проводятся работы, направленные на улучшение интернет-сервиса, вследствие чего ему необходимо узнать реквизиты ее карты. Впоследствии женщина обнаружила, что с ее счета пропали полмиллиона рублей, передает "7 Дней".
Светлана моментально заблокировала карту и написала заявление в полицию. Преступников ищут.