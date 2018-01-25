Жена Меладзе Джанабаева раскрыла секрет своей красоты

Певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева раскрыла секреты своей красоты. Фотографии Альбины с мужем певцом Валерием Меладзе всегда получают множество лайков. 38-летняя Джнабаева - мама двоих сыновей - тоненькая и стройная, выглядит молодо и свежо. Многие поклонники интересуются у звезды, как ей удается оставаться такой красивой. Телеведущая Екатерина Стриженова из-за критики фигуры решилась на липосакцию

На днях Альбина рассказала, что для красоты и здоровья употребляет льняное масло по особой системе. По словам певицы, содержание омега-3 и омега-6 в льняном масле в несколько раз выше, чем в рыбьем жире, а значит оно еще лучше повлияет на кожу и улучшит состояние волос, сообщает teleprogramma.pro.

"Утром, за 20 минут до еды, выпиваем чайную ложку Льняного масла, вечером через 20 минут после ужина, выпивается еще одна. Вечером можно принимать масло прямо перед сном", — пояснила певица. Она отметила, что через неделю дозу можно увеличить до столовой ложки и принимать льняное масло для здоровья кожи и волос нужно ежедневно на протяжении двух или трех месяцев. Для поддержания стройной фигуры артистка советует отказаться от бесполезных для организма продуктов. По ее словам, лучше не есть мучное, жареное и жирное.