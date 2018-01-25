Телеведущий Дмитрий Шепелев отмечает небольшой юбилей

Телеведущий Дмитрий Шепелев 25 января отмечает день рождения. У Шепелева сегодня небольшой юбилей, ему исполняется 35 лет. Сейчас Дмитрий ведет программу «На самом деле» на Первом канале.

Дмитрий Шепелев - уроженец Минска. Первую работу на телевидении он получил в 2004 году в Киеве. В 2008 году телеведущий был приглашен на Первый канал вести караоке-шоу «Можешь? Спой!». Потом работал с легендарным телеведущим Юрием Николаевым на проекте «ДОстояние Республики».

На этой программе Шепелев и познакомился с популярной певицей Жанной Фриске. Они состояли в гражданском браке. В 2013 году Жанна и Дмитрий стали родителями. Их сын Платон появился на свет в США, - сообщает teleprogramma.pro.

Вскоре после родов Жанна Фриске узнала о страшном диагнозе — у нее обнаружили рак головного мозга. Два года звезда боролась с болезнью, но летом 2015 года певица скончалась.

Сейчас Шепелев один воспитывает сына Платона. С родителями Жанны - бабушкой и дедушкой Платона - у Шепелева не складываются. Дмитрий и препятствует общению родных певицы с мальчиком, несмотря на постановление суда о том, что ребенок должен встречать со своими бабушкой, дедушкой и тетей.