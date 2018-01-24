Бывшая жена певца Серова рассказала о домашнем насилии

Бывшая жена популярного певца Александра Серова, исполнителя песни "Я люблю тебя ло слез", рассказала о причинах развода с артистом. Серов был официально женат на Елене, супруги растили дочь Мишель. Казалось, счастливая семья. Но после развода Елена Серова захотела прервать все отношения с бывшим супругом.

По признанию женщины, окончательное решение развестись она приняла после того, как Серов ее жестоко избил. Супруги жили в загородном доме. Все свое время Елена посвящала семье, занималась дочерью. "Саша поднял на меня руку, избил", - рассказала Елена Серова. У нее лицо было сплошным синяком, сломан нос, — пишет "Караван историй".

Она хотела обратиться в правоохранительные органы. Но певец замял скандал — отправил ее на пластическую операцию в Германию. Судиться она не хотела, чтобы дело не получило огласку и это не отразилось на Мишель. Просто решила разводиться. Серов кричал, что сам займется разводом. Но Серова опасалась - никуда он не пойдет. А ей был нужен раздел имущества. "У меня ребенок, у него есть внебрачная дочь, может, еще несколько потом объявится. А если он женится и детей нарожает?" - пояснила Елена желание раздела. При разводе жена Серова поделила две квартиры и два дома.

Елена объяснила, почему Серов заявляет, что их дочери сейчас не нужна мать. По словам Елены, Александр настоял на переселении Мишель к нему в дом. Когда Мишель поступила в вуз, она сама возила дочь в Москву ежедневно.

В 18 лет девушка получила права. Новый дом самого певца находится всего лишь в пяти километрах от МКАД. По признанию Елены, артист поставил условие: или дочь переезжает к нему, или он прекращает платить за ее обучение. У нее не было возможность платить по 300 тысяч рублей. Поплакали с дочкой. Елена согласилась, Серов - отец, его дом ближе. Не лишать же Мишель образования. Елена никогда не рассказывала подробностей о жизни с Серовым и о разводе. Теперь говорит, развелась, "чтобы выжить, чтобы в психушку не попасть, не умереть".