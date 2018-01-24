В сети обсуждают удивительное платье Марии Максаковой
24 января 2018, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]
В сети обсуждают наряд оперной певицы, вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой. Максакова завела видеоблог и обращается к поклонникам.
Напомним, похоронив, как признавалась сама Максакова, любимого мужа, через некоторое время она сменила имидж. Артистка сделала короткую стрижку и сильно похудела. После смерти Дениса Вороненкова телеканалы частенько показывали Марию Максакову. Затем ее не было видно несколько месяцев.
Новый образ вдовы удивил ее поклонников. Максакова надела мини-платье с откровенным декальте. Худенькой в этом наряде 40-летняя певица, мама троих детей не смотрится.
Мария Максакова с мужем Денисом Вороненковым бежала в Киев в прошлом году, получив паспорта Украины. 23 марта экс-депутат был застрелен в центре Киева. Вдова с младшим сыном Ваней Вороненковым осталась жить в Киеве.
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