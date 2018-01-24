В сети обсуждают удивительное платье Марии Максаковой

В сети обсуждают наряд оперной певицы, вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой. Максакова завела видеоблог и обращается к поклонникам. Максакова высказалась о вероятной любовнице Вороненкова и шоу "На самом деле"

Напомним, похоронив, как признавалась сама Максакова, любимого мужа, через некоторое время она сменила имидж. Артистка сделала короткую стрижку и сильно похудела. После смерти Дениса Вороненкова телеканалы частенько показывали Марию Максакову. Затем ее не было видно несколько месяцев.

Новый образ вдовы удивил ее поклонников. Максакова надела мини-платье с откровенным декальте. Худенькой в этом наряде 40-летняя певица, мама троих детей не смотрится.









Мария Максакова с мужем Денисом Вороненковым бежала в Киев в прошлом году, получив паспорта Украины. 23 марта экс-депутат был застрелен в центре Киева. Вдова с младшим сыном Ваней Вороненковым осталась жить в Киеве.