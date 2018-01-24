Телеведущая Екатерина Стриженова из-за критики фигуры решилась на липосакцию
24 января 2018, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]
Известная телеведущая Екатерина Стриженова решилась на отчаянный шаг из за потока критики, обрушившегося на нее. Не так давно поклонники заметили, что знаменитость довольно сильно поправилась.
Екатерина сообщила, что намерена бороться с лишними килограммами радикальным методом. Телеведущая проконсультировалась со специалистами, а потом заявила, что готова перенести безоперационную липосакцию – процедуру под названия армопластика, передает портал Teleprogramma.pro.
Стриженова отметила, что врач пообещал "убрать" от одного до двух размеров всего лишь за два сеанса. Женщина подчеркнула, что не верит в чудеса, однако хочет испытать данный способ похудения на себе.
Ранее к армопластике прибегала певица Анна Семенович.