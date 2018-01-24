Телеведущая Екатерина Стриженова из-за критики фигуры решилась на липосакцию

Известная телеведущая Екатерина Стриженова решилась на отчаянный шаг из за потока критики, обрушившегося на нее. Не так давно поклонники заметили, что знаменитость довольно сильно поправилась.

Екатерина сообщила, что намерена бороться с лишними килограммами радикальным методом. Телеведущая проконсультировалась со специалистами, а потом заявила, что готова перенести безоперационную липосакцию – процедуру под названия армопластика, передает портал Teleprogramma.pro.

Стриженова отметила, что врач пообещал "убрать" от одного до двух размеров всего лишь за два сеанса. Женщина подчеркнула, что не верит в чудеса, однако хочет испытать данный способ похудения на себе.

Ранее к армопластике прибегала певица Анна Семенович.