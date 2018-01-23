Пользователи написали, что Киркорова нужно лишить родительских прав

Филипп Киркоров опубликовал в своем микроблоге видео, которое возмутило пользователей сети. Артист показал своим поклонникам, как он катается на кабриорлете вместе с пятилетним сыном Мартином и шестилетней дочерью Аллой-Викторией. «Решили покататься со скоростью света», — написал певец в социальной сети.

И он вовсе не ожидал, что фолловеры отреагируют так бурно на то, что дети в его машине едут не пристегнутыми ремнями безопасности. «Дети не пристегнуты в машине! Почему?» — написали подписчики певца в комментариях. Некоторые назвали поведение Киркорова Безответсвенным и предложили лишить его родительских прав.

Певец не мог оставить без внимания негативные комментарии своих подписчиков. «Хватит меня поучать, как мне ездить, что делать и как воспитывать моих детей! Заведите своих — и воспитывайте!» — вспылил артист.

Напомним певец отдыхает на вилле в Майами вместе со своими друзьями, в том числе семьей Кристины Орбакайте.