Телеведущая Светлана Зейналова готовится к рождению второго ребенка

Ведущая утренней программы на Первом канале и соведущая Дмитрия Нагиева "Голос. Дети" Светлана Зейналова готовится к рождения второго ребенка. Светлана воспитывает дочку с особенным развитием.

О своей Саше Светлана рассказывала в интервью СМИ сама. В жизни Зейналовой появился мужчина, который нашел общий язык с ее дочкой. Дмитрий, который как и Светлана, работает на телевидении, покорил телеведущую трогательной заботой о ее Александре.

Пополнение у пары ожидается к лету. А пока Зейналова снизила рабочую нагрузку. Журнал "Караван историй" рассказал об отношениях Светланы и Дмитрия. Света призналась, что Митя моложе ее на несколько лет, это ее страшно смущало. Митя положительный, не пьет и не курит. Сначала они просто общались по работе. Однажды он прислал СМС, пригласил сходить куда-нибудь. Зейналова ответила так, что помнит и сейчас: "Найди себе молодую блондинку с высокой грудью, которая будет смотреть на тебя с открытым ртом! Это не я, понимаешь? У меня ребенок с аутизмом, ипотека... Я выпила и спать! Все".

Света была уверена, что Митя больше не придет. Но он позвонил и сказал, что едет у ней с вещами навсегда.

Отец Саши ушел, когда узнал, что девочка не такая как все. Но сейчас приходит к дочке.

На "Голосе" Зейналову заменила актриса, мама двоих детей Агата Муцениеце.

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)Янв 22, 2018 at 8:29 PST