Две разные версии одного свидания. Кто прав, Дмитрий Маликов или его жена?

Дмитрий Маликов продолжает изумлять пользователей сети своими забавными видео. На сей раз он решил выступить в роли пикапера и поучить молодых людей, как соблазнить практически любую девушку.

Его совет очень прост и, главное, вполне доступен каждому влюбленному россиянину: "Если вам понравилась девушка – зовете ее в дорогой ресторан где-нибудь в Монте-Карло. Потом выкупаете там все столики, чтобы вы там были одни, и заказываете все самое дорогое: лобстеры под трюфельным соусом, карпаччо с алмазной икрой, самое дорогое вино... А пока все это готовится, садитесь за белый рояль и начинаете напевать какую-нибудь свою песню. Именно так в далекие годы я и сделал предложение своей жене", – поделился своим опытом известный певец.

Многие пользователи Рунета оценили по достоинству юмор артиста и даже посоветовали в условиях российской действительности заменить дорогое вино и моллюсков на цветы и шоколад. «Девушка с цветами в руках и шоколадом во рту вряд ли скажет «нет», - пишут в комментариях. Однако были и те, кому пикап от Маликова не пришелся по вкусу. К примеру, скандально известная актриса Настасья Самбурская ответила коротко: "Дешево..."

Но больше всех своим комментарием поразила поклонников музыканта его жена Елена. Оказывается, версия свидания, которым Дмитрий пытался завоевать ее сердце, мало похожа на «пикаперскую сказку Маликова». "Димочка, что с памятью? В далеком 92-м ты подъехал ко мне на раздолбанной девятке, потупив взор, пригласил на сборный концерт, с которого убежал к профессору в консерваторию, оставив меня на 3-х часовое съедение акулам поп музыки, и когда я чуть не вышла в астрал, ты, к счастью, вернулся! К тому времени бдительность моя была размыта! Продолжение все знают ...", – высказалась супруга музыканта.

Теперь пользователи Сети теряются в догадках, пошутила Елена или публично поставила мужа на место.