Дочь Веры Глаголевой показала детское фото с отцом
22 января 2018, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]
Анастасия Шубская опубликовала редкую фотографию со своим отцом Кириллом Шубским в день его рождения. Мужчина выглядит молодым и красивым, а его внешнее сходство с дочкой кажется очевидным.
Анастасия трогательно поздравила отца с днем рождения, назвав его "главным человеком". Она отметила, что всегда чувствует его защиту и поддержку. Шубская желает ему, в первую очередь, крепкого здоровья. В конце Настасья напомнила, что очень любит отца, и добавила красноречивое сердечко.
Накануне ее отцу-бизнесмену Кириллу Шубскому исполнилось 53 года.