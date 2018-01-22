Дочь Веры Глаголевой показала детское фото с отцом

Анастасия Шубская опубликовала редкую фотографию со своим отцом Кириллом Шубским в день его рождения. Мужчина выглядит молодым и красивым, а его внешнее сходство с дочкой кажется очевидным.

Анастасия трогательно поздравила отца с днем рождения, назвав его "главным человеком". Она отметила, что всегда чувствует его защиту и поддержку. Шубская желает ему, в первую очередь, крепкого здоровья. В конце Настасья напомнила, что очень любит отца, и добавила красноречивое сердечко.

Накануне ее отцу-бизнесмену Кириллу Шубскому исполнилось 53 года.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)Янв 21, 2018 at 1:08 PST