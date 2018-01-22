Максим Галкин рассказал о своем ночном обжорстве

В Instagram Максима Галкина появилось шуточное видео, в котором он рассказал, что ест без остановки с Нового года. По словам юмориста, он каждый день ночью идет к холодильнику и постоянно находит там вкусную еду. Максим Галкин показал видеозапись своих тренировок

Максим Галкин поделился рецептом вкусного бутерброда, который сам любит кушать. В его состав входит хлеб, котлеты и огурцы. По мнению звезды, тот, кто не захочет кушать такой бутерброд - «инопланетянин».

На полочках холодильника видны различные кетчупы, соусы, майонез, котлетки и прочая снедь в судочках. Ничего такого, что выделяло бы звездную семью.

Фанаты порекомендовали юмористу прекратить питаться ночью, потому что это может плохо отразиться на его фигуре.