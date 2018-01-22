Высказывание ведущей популярной телестройки и бывшей участницы группы «Блестящие» Ольги Орловой оскорбили всех жительниц России. Она написала в социальной сети пост, который вызвал бурную реакцию прекрасной половины человечества.

Ольга Орлова процитировала фразу Анны Элеоноры Рузвельт: «Женщина — как чайный пакетик. О ее крепости можно судить только после того, как она попадет в кипяток», чем до глубины души поразила всех своих подписчиков женского пола. Пользователи Сети посчитали фразу оскорбительной и совершенно не применимой к современной женщине: «Глупое сравнение. Попользовался и выбросил», «Ольга, это оскорбительно сравнивать женщин с чайным пакетиком!». «Какое-то колхозное высказывание», «После того, как пакетиком попользовались, он становиться старым и ненужным, его выбрасывают, а на новую чашку чай новый пакетик?»

Но многие фолловеры посчитали, что Ольга написала известную цитату о себе, намекая, что она от «кипятка» станет только прекрасней.