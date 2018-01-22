За песню Виктора Цоя Первый канал оштрафовали на 300 000 рублей

Выплатить штраф в размере 300 тысяч обязан Первый канал за незаконное использование песни Виктора Цоя. Такое решение принял Московский арбитражный суд. Изначально правообладатель потребовал от телеканала три миллиона рублей.

Поводом для судебного разбирательства стал видеоролик — анонс передачи «Что? Где? Когда?», сообщает телеканал 360. В нем без разрешения правообладателя прозвучала песня Виктора Цоя «Весна». Компания «Музыкальное право», которая имеет право на музыкальные произведения Виктора Цоя, посчитала, что канал был обязан заключить с ней лицензионный договор, но руководство медиагиганта проигнорировало требования закона.

Отметим, в декабре прошлого года «Первый канал» проиграл еще один спор компании «Музыкальное право» и вынужден был заплатить 300 тысяч рублей за трансляцию песни Виктора Цоя «Кукушка»