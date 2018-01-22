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За песню Виктора Цоя Первый канал оштрафовали на 300 000 рублей

22 января 2018, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

За песню Виктора Цоя Первый канал оштрафовали на 300 000 рублей
Фото: с официального сайта В.Цоя

Выплатить штраф в размере 300 тысяч обязан Первый канал за незаконное использование песни Виктора Цоя. Такое решение принял Московский арбитражный суд. Изначально правообладатель потребовал от телеканала три миллиона рублей.

Поводом для судебного разбирательства стал видеоролик — анонс передачи «Что? Где? Когда?», сообщает телеканал 360. В нем без разрешения правообладателя прозвучала песня Виктора Цоя «Весна». Компания «Музыкальное право», которая имеет право на музыкальные произведения Виктора Цоя, посчитала, что канал был обязан заключить с ней лицензионный договор, но руководство медиагиганта проигнорировало требования закона.

Отметим, в декабре прошлого года «Первый канал» проиграл еще один спор компании «Музыкальное право» и вынужден был заплатить 300 тысяч рублей за трансляцию песни Виктора Цоя «Кукушка»

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Ученик открыл стрельбу в школе Техаса

Ученик открыл стрельбу в школе Техаса

В понедельник около 08:00 учащийся открыл стрельбу в одной из школ городка Италия в округе Эллис, штата Техаса, расположенном примерно в 72 км от города Даллас. Ранение получила школьница, ее госпитализировали.

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Швейцарская пещера стала западней для восьми туристов

В одной из пещер Швейцарии в ловушке оказались восемь немецких туристов, спасатели уже прибыли на место происшествия и пытаются всеми силами освободить пострадавших.

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Врачи назвали мифом свойство алкоголя согревать в мороз

Врачи назвали мифом свойство алкоголя согревать в мороз

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У художника Шемякина умерла единственная дочь

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В Instagram Максима Галкина появилось шуточное видео, в котором он рассказал, что ест без остановки с Нового года. По словам юмориста, он каждый день ночью идет к холодильнику и постоянно находит там вкусную еду.

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Салон красоты для онкобольных откроют в Перми

Жительница Перми планирует открыть необычный салон красоты. Она хочет помочь раковым больным вернуть красоту и желание смотреть на себя в зеркало, она объясняет, что «так быстрее проходит процесс выздоровления»

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Во Владимирской области в городе Коврове у водителя автобуса случился инсульт, неуправляемая машина понеслась по дороге на большой скорости. Всех, кто находился внутри спасла реакция одного из пассажиров.

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Названа новая дата наступления армии Украины на ДНР и ЛНР

Наступательная операция Вооруженных сил Украины против подразделений Донецкой и Луганской народных республик может состояться летом текущего года. Соответствующий прогноз появился в интернете.

//Общество

В Крыму готовят к продаже национализированное имущество Игоря Коломойского

В Крыму готовят к продаже национализированное имущество Игоря Коломойского

Минимущества Крыма готовит к продаже национализированное имущество украинского олигарха Игоря КОЛОМОЙСКОГО через аукцион.

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Внучка Елизаветы II собралась замуж за сотрудника ночного клуба

Внучка Елизаветы II собралась замуж за сотрудника ночного клуба

Осенью 2018 года 27-летняя внучка королевы Елизаветы II заключит брак с 31-летним барменом Джеком Бруксбанком. В сообщении монаршей семьи говорится, что помолвка внучки королевы Елизаветы II уже состоялась.

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В Башкирии закрылся патриотический проект "Продукты Башкортостана"

В Башкирии закрылся патриотический проект "Продукты Башкортостана"

Единственный магазин «Продукты Башкортостана» в Уфе закрылся, ни шатко ни валко проработав чуть больше трёх лет. Планы открыть в республике не менее 30 фирменных точек остались на бумаге.

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Протоиерей Чаплин одобрил идею приравнять сожительство к официальному браку

Протоиерей Чаплин одобрил идею приравнять сожительство к официальному браку

Приравнивание сожительства к официальному браку может подтолкнуть людей пойти в ЗАГС, считает протоиерей Чаплин. "Нужно делать все, чтобы полноценный брак у нас утверждался, но эта мера все равно хороша".

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В Симферополе отказали в госпитализации беременной женщине, она скончалась

В Симферополе отказали в госпитализации беременной женщине, она скончалась

В Симферополе в больнице имени Семашко беременной девушке с высокой температурой отказали в госпитализации. Ей сказали, что у нее отсутствуют документы и выгнали на улицу. На следующий день девушка скончалась.

//Непознанное

Уфологи считают, что Японию скоро атакуют инопланетяне

Уфологи считают, что Японию скоро атакуют инопланетяне

Японцы оказались свидетелями удивительного явления, возникшего над территорией острова Кюсю. Исследователи в области уфологии сразу же сообщили, что речь может идти о признаках скорого вторжения пришельцев.

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Учёные усовершенствовали методологию проектирования скважин

Учёные усовершенствовали методологию проектирования скважин

Самарскими учеными разработан методический подход к проектированию скважин. Он позволит получать более точную информацию о месторождении и прогнозировать проблемы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации скважины.

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Порошенко призвал украинцев изучать книгу про «московскую вошь» и «своих гнид»

Порошенко призвал украинцев изучать книгу про «московскую вошь» и «своих гнид»

Все украинцы в обязательном порядке должны прочитать книгу Симона Петлюры «Московская вошь». Об этом в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном Дню соборности, заявил Петр Порошенко.

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Санкционные колбасы и сыры из Европы были сожжены в Феодосии

Санкционные колбасы и сыры из Европы были сожжены в Феодосии

В Феодосии из продажи изъяли 150 килограммов санкционных сыров и колбас. Запрещенные продукты нашли во время проверки индивидуальных предпринимателей.

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В РПЦ прокомментировали приравнивание гражданского брака к официальному

В РПЦ прокомментировали приравнивание гражданского брака к официальному

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал предложение уравнять в Российской Федерации сожительство с браком.

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