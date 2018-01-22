Тимати рассказал, что очень ждет рождения сына

Знаменитый российский рэпер Тимати заставил своих фанатов встрепенуться. Артист сообщил, что ждет рождения сына и подчеркнул, что всегда мечтал о наследнике, однако очень рад, что у него есть дочь.

Тимати отметил, что по-прежнему ждет сына, однако если у него родится вторая девочка, то он будет несказанно рад. Поклонники сразу же заподозрили, что подруга рэпера Анастасия Решетова находится в положении и скоро подарит звезде еще одного ребенка, передает "7 Дней".

Никакой другой информации о скором пополнении пока нет. Модель в настоящий момент отдыхает вместе с возлюбленным, его матерью Симоной и дочкой Алисой на Бали и постоянно демонстрирует идеально стройное тело в откровенных купальниках.