Бывшая подруга рассказала, как они придумали беременность Цымбалюк-Романовской

Бывшая подруга Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур в откровенном интервью рассказала о скандальных подробностях истории Цимбалюк-Романовской. Она сообщила о выдуманной беременности экс-супруги Армена Джигарханяна и о сделанном аборте.

"Мы вместе решили придумать ей беременность, чтобы поддержать положительный образ семейной женщины. У нас родилась идея сообщить о беременности Виталины. А поскольку она порой делала очень странные вещи и давала несвязные комментарии, я решила куда-нибудь ее отправить», - поведала Мазур. В результате, Виталина уехала в Грузию, а в СМИ распространилась новость, что она там лежит на сохранении.

Однако вскоре Цымбалюк-Романовская надоело отдыхать в Грузии, и она поспешила вернуться в Россию. "И вот мне уже кто-то сообщает, что Виталина якобы находится в Санкт-Петербурге и собирается делать аборт. Я, конечно, была в шоке", – призналась Элина.

Мазур так же напомнила, что после расставания с Арменом Джигарханяном именно Виталина обратилась к ней, и женщины вместе решили дискредитировать знаменитого актера, а его бывшую супругу представить скромной и честной жертвой обстоятельств. Поначалу все шло, как и задумывалось, у пианистки появилось много сторонников, пишут Дни.ру. Однако, бывшая подруга сообщила, что Виталина абсолютно не могла контролировать свои эмоции, поэтому все совместные планы были изначально обречены на провал.