Худоба дочери легендарной топ-модели шокировала общественность

Шестнадцатилетняя дочь легендарной топ-модели испугала поклонников изменившимся внешним видом. Школьница похудела до невероятных пределов, вследствие чего даже обтягивающие вещи кажутся на ней мешковатыми.

Речь идет о Кайе Гербер, которая является дочкой Синди Кроуфорд. Недавно папарацци запечатлели девушку и ее мать в аэропорту Парижа. Ноги юной модели, которая уже дебютировала на Неделе моды, показались поклонникам семейства Гербер-Кроуфорд чрезмерно худыми, передает teleprogramma.pro.

Многие интернет-активисты убеждены, что Кайя истязает себя диетами, чтобы оставаться в модельной форме. Некоторые и вовсе подозревают, что юная красотка нездорова и страдает анорексией.