Стас Садальский раскрыл подробности крупного выигрыша Аллы Борисовны в 2005 году. Тогда Примадонна якобы унесла из казино, чья деятельность тогда еще была законной на территории РФ, 1,6 миллионов долларов.

По словам артиста, выигрыш был фальшивым. На самом же деле Примадонна получила деньги в качестве гонорара за рекламу.

"Я тогда еще в «Экспресс-газете» работал. Пришло сообщение, что Алуся выиграла в казино $1 млн 639 тыс. Не поверил! Никто не выигрывает, а Алуся вдруг!?" – вспоминает Станислав Садальский. Он пошел в казино, долго общался с персоналом и выяснил, что Алла Пугачёва пребывала в казино в течение 9 часов, сидя в специальном VIP-зале, где других игроков не было.

"...владельцы казино предложили ей «выиграть» - таким образом они себе колоссальную рекламу сделали, ведь все СМИ написали об этом!" - отметил Садальский.

Алла Пугачева эту информацию пока никак не прокомментировала.