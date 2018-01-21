Лариса Гузеева готова выбирать жениха Эвелине Блёданс

Ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева готова помочь актрисе Эвелине Блёданс, год назад пережившей развод, выбрать нового мужа. Пока сомневается сама Эвелина.

Звезда как-то пожаловалась, что после поздней работы возвращается домой в холодную кровать. Дома её ждёт только сын Сёмочка.

Но первое время после развода с продюсером Александром Сёминым Эвелина признавалась, что даже думать о другом мужчине она не может. Теперь, видимо, сердце Блёданс оттаяло. «Вот пригласили на поучаствовать на 1м канале в «Давай поженимся» А пока думаю идти-ли, провожу промежуточные кастинги женихов», - написала она в Инстаграм. (орфография сохранена).

Эвелина призвала присылать мужчин свои резюме ей на почту. «Вдруг вам «повезет» , не дай Бог», - пошутила актриса.

«А идти ли к Ларисочке Гузеевой никак не могу решить. Как считаете?» - спросила совета она у поклонников. «Однозначно идти», «Конечно идите, они вам подберут хорошего кандидата. Вы славный и добрый человек! Имеете право на счастье. Желаю вам удачи!!» - думают подписчики.

Блёданс и Сёмин первое время скрывали развод. А потом объяснили, что Александру помешала популярность знаменитой супруги.