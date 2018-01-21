Ингеборга Дапкунайте показала своего очаровательного сына

Актриса Ингеборга Дапкунайте тщательно скрывает свою личную жизнь, но в день своего юбилея немного приоткрыла занавес, показав своего сына. 20 января актрисе исполнилось 55 лет. На телевидении готовился документальный фильм, посвященный Ингеборге.

В фильме «Все, что пишут обо мне – неправда», показаны кадры, на которых Ингеборга Дапкунайте держит маленького милого мальчика – сына Алекса.

СМИ писали, что актриса живет не только в России, а в 2013 году вышла замуж в третий раз за мужчину, которой моложе ее на несколько лет. По слухам, звезда замужем за ресторатором Дмитрием Ямпольским.

Фильм о знаменитой актрисе построен оригинально. Ингеборга задает вопросы своим друзьям и коллегам и сама отвечает на вопросы. В документальном фильме об Ингеборге снялись Евгений Миронов, Алексей Попогребский, Михаил Пореченков, Джон Малкович и Константин Эрнст. Эрнст считает актрису волшебницей. Он поблагодарил Дапкунайте за многолетнюю дружбу. "И мне нравится, когда знакомые женщины все время спрашивают: «А что она делает? Почему она не меняется? Проходят годы, а она точно такая же!» Они не знают, что ты волшебница", – отметил гендиректор Первого канала.

По мнению актера и худрука Театра Наций Евгения Миронова, сейчас Ингеборга Дапкунайте находится в «самом лучшем возрасте». «С одной стороны, ты созрела. У тебя есть серьезный опыт работы в России и за границей. Я знаю, у тебя вообще новый этап в жизни. Мне бы хотелось соединить его со своей профессией. У тебя есть предчувствие того, чего бы тебе хотелось?» – спросил он у актрисы. На некоторые вопросы она не отвечала, ухолила от ответов.

По словам актрисы, театр – ее дом, она ощущает ответственность и привязанность.