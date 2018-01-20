Вера Брежнева устроила танцы на подземной парковке в Лос-Анджелесе

Популярная певица Вера Брежнева устроила танцы на подземной парковке в Соединенных Штатах, видео зажигательного выступления исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

Видео снимала на камеру мобильного телефона ее близкая подруга певица Надежда Дорофеева, которая находилась на тот момент в салоне автомобиля. На кадрах видно, как Брежнева выходит из машины и начинает танцевать и дурачиться под свою песню «Ты мой человек». В это время мимо медленно проезжают другие автомобили. По состоянию на вечер субботы 20 января ролик посмотрели более 2,2 миллиона раз.

Ранее в сети обсуждали фото одной из самых сексуальных певиц Веры Брежневой с ее мужем Константином Меладзе. "То ли с папой, то ли с дедушкой... Разница в возрасте очень заметна", - пишут злопыхатели.