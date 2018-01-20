Настоящий фурор стройностью своей фигуры произвела 47-летняя Наталья Сенчукова

Шикарная фигура 47-летней Натальи Сенчуковой наделала много шума. Известная артистка поделилась в социальной сети со своими поклонниками фотографией. На ней певица выглядит как молоденькая девочка.

Сенчукова показала фото своего летнего отдыха."Едем на работу по заснеженным дорогам Воронежской области, а в голове только одна картинка", – подписала кадр певица. На снимке Наталья позирует в бело-голубом бикини. Купальник подчеркивает ее стройную фигуру, а необычная татуировка на животе делает звезду еще более сексуальной.

Пользователи Сети наперебой стали восхищаться красотой исполнительницы. А многие представительницы прекрасной половины человечества пожелали и себе выглядеть так молодо и привлекательно в 47 лет.