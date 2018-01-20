Бузову с днем рождения поздравил настоящий слон

Ольга Бузова отмечает свой 32-й день рождения на вилле в Таиланде. С самого утра они принимает подарки, цветы и поздравления от своих друзей и поклонников из разных уголков мира. Поздравить теледиву на виллу пришел и самый настоящий слон.

"Я могла ожидать все, что угодно, но, чтоб слон пришел ко мне на виллу поздравлять меня с Днем Рождения. Это невероятно!!! Но это правда, и это происходит сегодня со мной", – написала Бузова в социальной сети. Звезда телестройки даже не догадывается, кто преподнес ей столь оригинальный подарок. "Я не знаю кому говорить спасибо, но, я счастлива. Вам удалось меня поразить", – отметила певица.

Поклонники предполагают, что автором столь необычного сюрприза для именинницы может быть Тимур Батрутдинов, поскольку именно с ним Бузова недавно отдыхала на яхте. Сам Тимур в своем микроблоге очень трогательно и нежно поздравил участницу скандального телепроекта и объявил, что 20 января теперь будет называться «Днём Бузовой».

В Рунете уже поползли слухи о романе двух «главных», как они себя называют, холостяков страны.