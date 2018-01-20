Екатерина Стриженова рассказала, как хотела купить таблетки для похудения

Неожиданное признание сделала Екатерина Стриженова в эфире Первого канала. Телеведущая рассказала, как пыталась купить таблетки для похудения. Во время обсуждения внезапного увеличения количества россиян, которые пытаются решить вопрос с лишним весом при помощи таблеток, эксперты заявили, что главная проблема в том, что аптеки отпускают подобные лекарства без рецепта врача.

Гости студии были убеждены, что желающие быстро и без особых усилий иметь красивую фигуру глотают пилюли, совершенно не задумываясь об ужасных последствиях. А провизоры продают таблетки для похудания всем без разбора. Мнение экспертов и гостей студии опровергла Екатерина Стриженова. Она рассказала, как в какой-то момент отчаялась и тоже захотела попробовать чудодейственную пилюлю. Но медики отказались продавать ей лекарства, а в аптеке потребовали рецепт врача.

Когда произошла эта история Екатерина не сообщила. Между тем, поклонники Стриженовой в последнее время сильно озадачены, они считают, что телеведущая стремительно набирает лишний вес и уже не может держать себя в форме.