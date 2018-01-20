Известная фигуристка Марина Анисина в соцсети Instagram опубликовала фотографию в образе невесты. "Русский Бал в Париже Царей и Цариц!" - подписала фото экс-супруга эпатажного шоумена Никиты Джигурды.

Фигуристка надела пышное белое платье на празднование старого Нового года в Париже. Наряд Анисиной вызвал бурное обсуждение в сети. Многие сочли, что наряд совершенно не идет Марине: "Ну что за ужас? Марина, кто Вам посоветовал надеть это платье? Оно же безобразное! Еще и плечи огромными выглядят".

"Марина ты красотка", "Вот это дааа, какая красоотаааа", "Богиня", – засыпали фигуристку комплиментами другие.

Ранее Никита Джигурда в Instagram сообщил своим многочисленным поклонникам, что они с Мариной Анисиной снова счастливая семейная пара. По всей видимости, он добился прощения от своей супруги фигуристки.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina)Янв 14, 2018 at 1:14 PST