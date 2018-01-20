Шурыгина пожелала своим недругам стать жертвами насилия

В социальной сети Диана Шурыгина обратилась ко всем своим недругам и пожелала им в этом году стать жертвами насилия. После нового выпуска шоу Андрея Малахова, где в студии встретились вышедший на свободу Семенов и Шурыгина, ситуация стала еще более скандальной.

Многие зрители программы и пользователи социальных сетей приняли сторону «насильника», а вовсе не «жертвы». Негативные комментарии и угрозы полились потоком на голову Шурыгиной. И модель не смогла проигнорировать новую порцию негатива.

"Желаю, чтобы в этом году всех моих хейтеров изнасиловали. А я создам группу поддержки для них", - заявила она в Telegram. И заранее благоразумно отключила возможность комментировать запись.

А пока поклонники и враги дважды изнасилованной Шурыгиной ломают копья, что на самом деле произошло между Шурыгиной и Семеновым, телевизионные продюсеры уже кулуарно обсуждают возможность приглашения Дианы и Сергея в качестве ведущих нового ток-шоу, в котором будут обсуждаться непростые женские судьбы.