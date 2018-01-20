Фанаты Ким Кардашьян шокированы именем, которое она дала третьему ребенку

Знаменитая во всем мире светская львица Ким Кардашьян поразила фанатов, раскрыв имя своего третьего ребенка. Поклонники знаменитости сочли, что она старается выделиться за счет своей маленькой дочки.

Отметим, что девочка, которая появилась на свет 15 января в Лос-Анджелесе, получила имя Чикаго. Подписчики Ким на ее страничке в соцсети поинтересовались, "за что" она назвала малышку именно так. Некоторые и вовсе назвали выбор теперь уже многодетной матери ужасным, передает "7 Дней".

Отметим, что Ким Кардашьян и ее муж Канье Уэст любят нестандартные имена. Их первую дочь зовут Норт (в переводе с английского языка означает "Север"), а сына – Сэйнт ("Святой"). Интересно, что новорожденную крошку дома будут называть просто Чи.