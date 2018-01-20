Сестра Жанны Фриске готова вернуться к карьере в шоу-бизнесе?

Сестра Жанны Фриске вновь решилась запеть. Наталья Фриске записала композицию в дуэте бывшим солистом группы «Турбомода» Александром Поповым.

Много лет назад Наталья Фриске отказалась от карьеры в шоу-бизнесе. Она была участницей группы «Блестящие», но не смогла выдержать изнуряющий гастрольный график и постоянные съемки. Девушка выбрала работу косметолога в салоне красоты. Но недавно сестра Фриске удивила всех творческим дуэтом со своим старым другом Александром Поповым. Любительское видео на композицию «Две планеты» появилось в сети.

«Наташа, ты моя таблетка от всего плохого и негативного. Ты лучшая, люблю и дорожу!» – написал Александр в своем микроблоге и рассказал, что давняя дружба переросла в музыкальный тандем.