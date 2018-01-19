Вот так помирились. Тимур Еремеев встретится с Кариной Мишулиной в суде

Фотографии Тимура Еремеева и Карины Разумовской (Мишулиной) облетели сети после продолжительных публичных объяснений. Многие порадовались завершению выяснений отношений: сын знаменитого актера Спартака Мишулина Тимур Еремеев или самозванец.

Перед Новым годом Карина в студии Первого канала познакомила Тимура со своей семьей - мужем и дочками. Казалось бы, спор разрешен, можно жить мирно.

Но Тимура вызвали в суд. Оказалось, Карина отозвала свой иск к Еремееву, но будет представлять в дальнейших судебных заседаниях свою мать — Валентину Константиновну, защищающую честь и достоинство покойного Спартака Мишулина. Вдова Мишулина хочет доказать, что сведения, написанные в статье о Спартаке Мишулине, порочат его репутацию как актера и гражданина.

"Я разочарован. Должен об этом рассказать, чтобы быть честным. Всегда был слишком открытым и доверчивым, и в очередной раз обманулся в людях. Не поставив нас в известность, (хотя об этом была договорённость), сторона Карины решила, слегка трансформировав иск, продолжить судебный спор.

Со своей стороны мы были готовы к процессу довольно давно, но полагали, что наша готовность не пригодится, так как Карина своим поведением всячески демонстрировала готовность к отзыву иска. Мы неоднократно поддерживали отложение заседаний по просьбе Карины и её адвоката, т.к. они уверяли нас, что это время нужно им, чтобы успокоить маму Карины.

Как я понимаю, всё эти просьбы, как и разговоры про «мир», были попыткой потянуть время. Карина просто избавилась от статуса истца, но продолжила обвинять меня во «лжи» и «клевете» уже от лица своей мамы, попросив у суда быть её представителем, хотя эту роль вполне мог бы исполнить адвокат. Слегка уточнённый иск остался в суде, где нам и придётся расставлять все точки. Не вижу принципиальной разницы, кто выступает истцом — мама Карины, представленная в суде Кариной, или сама Карина. Суть одна. Не верьте в чужую искренность, не подтверждённую поступками", - написал актёр Тимур Еремеев в Инстаграм.

В суде его будет представлять адвокат.