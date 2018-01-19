Вдова Олега Яковлева Александра Куцевол может лишиться жилья

Вдова певца, солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева, скоропостижно скончавшегося прошлым летом, Александра Куцевол может оказаться без жилья и на улице. Артист и Александра не были женаты официально. Куцевой была гражданской женой певца.

Как оказалось, незадолго до смерти Олег Яковлев составил завещание. Согласно воле певца, все имущество, в том числе несколько квартир, достанется его племяннице. Имя Александры Куцевол в завещании не указано. Женщина хочет попытаться оспорить завещание. Но, как говорят юристы, у нее может ничего не получиться. Тогда Александре придется покинуть квартиру, в которой она жила с любимым. По некоторым данным, у Яковлева остались три квартиры и комната, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге и Черногории.

Когда Олег Яковлев умер, говорили, что у него нет родных людей. Но, как оказалось, племянница Татьяна живет в Иркутске. Но теперь известно, что на похороны прилетал старший сын Татьяны. И она поручала ему обсудить некоторые моменты с Сашей.

Олег был родным братом мамы Татьяны Светланы Яковлевой. «С самого рождения Олеженька нянчился со мной. А когда я стала взрослее, он мне всегда говорил: «Ты должна меня слушаться, кто тебе менял пеленки, косички заплетал?!» Я практически была его дитём, которое он воспитал», - вспоминает Таня. «Олег со мной много занимался. Он был строгим учителем, но очень любящим», - отмечает она.

Племянница говорит, что Олег поддерживал с ней связь всегда, писал, звонил. И познакомил с участниками группы «Иванушки». Таня была знакома и с Сашей Куцевол, сообщает kp.ru.

У них сложились хорошие отношения. Но разладились, когда после похорон Татьяна не успела подписать договор по поводу творческого наследия Олега, а Саша на нее накричала из-за этого.

Яковлева уточнила, что Александры Куцевол в завещании ее родного дяди нет. А Саша живет воспоминаниями о муже.