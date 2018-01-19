Елена Яковлева рассказала как ей удалось предотвратить развод

Актриса Елена Яковлева на передаче Первого канала рассказала, как ей удалось избежать развода и сохранить семью. По мнению актрисы, секрет семейного счастья состоит в любви и, конечно же, понимании друг друга, но не только...

Фильм советского периода «Интердевочка» стал настоящим звездным часом для актрисы. Елена, которая никогда не делилась подробностями своей личной жизни, рассказала, что ее брак с Валерием Шальных длится уже 30 лет и это ее вторая семья. Первые годы семейной жизни были очень тяжелыми. Молодая пара долго снимала комнату в общежитии и только спустя несколько лет они смогли перебраться в квартиру. Переломным моментом в отношениях супругов стало предложение участвовать в съемках криминального сериала "Бандитский Петербург". Это изменило отношения в лучшую сторону и помогло супругам наладить отношения.

Но однажды, когда произошла большая ссора, и семейной паре грозил развод, в доме появилась собака, которая и помирила супругов.