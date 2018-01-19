Никите Джигурде пришлось вызывать «скорую помощь». Актеру стало плохо во время судебного заседания. В Мосгорсуде состоялось очередное слушание по делу о наследстве Людмилы Браташ.

Дети Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной были крестниками покойной бизнес-леди. И теперь бывшие супруги борются с сестрой Браташ Светланой Романовой за внушительное наследство, которое та якобы завещала своим крестникам.

Нервы ранимого актера не выдержали сурового судебного процесса из-за "постоянной лжи" оппонентов, как заявил сам Никита Джигурда, у него резко подскочило давление. В суд срочно вызвали «неотложку». Как сообщает "Московский комсомолец", давление излишне эмоционального актера было 230 на 130. Джигурда потребовал укол, но в больницу ехать отказался.

"Боготворю девчонок, ангелы ко мне прилетели. Целую им руки и все разрешенные места", – в свойственной ему манере высказался актер. Несмотря на то, что больного медикам удалось поставили на ноги, заседание суда было перенесено на 29 января.