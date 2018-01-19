Певица Слава, попавшая в беду на Мальдивах, напугала поклонников

Известная российская певица Слава всерьез напугала поклонников. Дело в том, что артистка, которая вместе с мужем и младшей дочерью сейчас отдыхает на Мальдивах, попала в крайне опасную ситуацию.

Звезда с семьей решили порыбачить в открытом океане. Когда пришло время возвращаться на берег, у лодки внезапно сгорел мотор, вследствие чего Слава с мужем и ребенком надышались дымом. К счастью, довольно скоро подоспела подмога, вследствие чего все закончилось хорошо, передает "7 Дней".

Певица рассказала о приключении подписчикам весьма кратко, однако даже небольшого количества информации хватило, чтобы фанаты испугались за свою любимицу и попросили ее быть осторожной.