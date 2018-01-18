Фото Анны Семенович с отдыха на Бали вызвало споры поклонников

Анна Семенович недавно опубликовала в своем Instagram свежую фотографию с отдыха на Бали, где продемонстрировала свою фигуру в красивом купальнике-боди. Снимок вызвал у поклонников вопросы. Анну Семенович на Бали чуть не цапнул крокодил

Под снимком Анна написала о том, что счастлива и находится сейчас будто в раю, возвращаться откуда совсем не хочется. Некоторые поклонники отметили, что певица сбросила лишний вес и стала выглядеть в разы лучше. Но нашлись и критики, которые полагают, что певица обработала снимок в графическом редакторе Photoshop, прежде чем выложить фото в интернет. Их внимание привлекла стена за знаменитостью. Там обнаружили несколько «поехавших» камней. Также локоть правой руки показался вывернутым. "Боже, кого вы обмануть пытаетесь таким убогим фотошопом?! " - пишут в комментариях.