Кети Топурия выложила фото в модном купальнике

Певица, солистка группы «А-Студио» Кети Топурия после новогодних выступлений проводит отпуск на острове Пхукет. Артистка опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена на пляже.

Кети и ее подруги – модницы. Перед поездкой на отдых певица приобрела новые купальники. Вероятно, в тренде закрытые купальники или раздельные, но с высокими трусиками. У Кети красный слитный купальник, а голубой – с высокими трусиками.

Кети замечена в Таиланде в компании рэпера Гуфа. Год назад паре приписали отношения. Сейчас артистка отдыхает на Пхукете с мамой и дочкой Оливией, а Гуф прилетел со своей мамой.

А за видео на яхте Кети осудили поклонники. Певица льшь потанцевала с маленьким мальчиком - сыном знакомых миллиардеров.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)Янв 12, 2018 at 3:32 PST

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)Янв 15, 2018 at 2:25 PST