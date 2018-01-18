Кети Топурия выложила фото в модном купальнике
18 января 2018, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]
Певица, солистка группы «А-Студио» Кети Топурия после новогодних выступлений проводит отпуск на острове Пхукет. Артистка опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена на пляже.
Кети и ее подруги – модницы. Перед поездкой на отдых певица приобрела новые купальники. Вероятно, в тренде закрытые купальники или раздельные, но с высокими трусиками. У Кети красный слитный купальник, а голубой – с высокими трусиками.
Кети замечена в Таиланде в компании рэпера Гуфа. Год назад паре приписали отношения. Сейчас артистка отдыхает на Пхукете с мамой и дочкой Оливией, а Гуф прилетел со своей мамой.
А за видео на яхте Кети осудили поклонники. Певица льшь потанцевала с маленьким мальчиком - сыном знакомых миллиардеров.