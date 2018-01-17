Народному артисту, режиссеру Армену Джигарханяну, переживающему недавнее скандальное расставание с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской, в среду стало плохо. Медиков Армену Борисовичу вызвали в театр.

Telegram-канал 112 сообщил, что у Джигарханяна повысилось давление. Других подробностей пока нет.

Скандал в семействе Джигарханян - Цымбалюк-Романовская начался минувшей осенью. Армен Борисович публично назвал жену воровкой и объявил о разводе. Кунцевский мировой судебный участок 202 удовлетворил иск Армена Джигарханяна о разводе с Цымбалюк-Романовской в ноябре прошлого года. Он ушел из квартиры, в которой, как утверждает Виталина, делался ремонт под него. Друзья сняли народному артисту квартиру в том же подъезде, где теперь живет Виталина. По его недавнему признанию, Новый год он встретил в компании кота.

Бывшая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова говорит, что Виталина Цымбалюк-Романовская так и не оставляет в покое артиста. Как стало известно, 39-летняя Виталина передумала разводиться с 81-летним Джигарханяном и подала в суд апелляцию с просьбой отменить развод. Она не верит, что бывший муж мог предъявить ей претензии и настаивает на личной встрече с ним.

По некоторым данным, сегодня Армен Борисович планировал встречу с представителем бывшей молодой супруги.