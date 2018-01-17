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Армену Джигарханяну стало плохо, "скорую" вызвали в театр

17 января 2018, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

Армену Джигарханяну стало плохо, "скорую" вызвали в театр
фото: globallookpress.com

Народному артисту, режиссеру Армену Джигарханяну, переживающему недавнее скандальное расставание с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской, в среду стало плохо. Медиков Армену Борисовичу вызвали в театр.

Telegram-канал 112 сообщил, что у Джигарханяна повысилось давление. Других подробностей пока нет.

Скандал в семействе Джигарханян - Цымбалюк-Романовская начался минувшей осенью. Армен Борисович публично назвал жену воровкой и объявил о разводе. Кунцевский мировой судебный участок 202 удовлетворил иск Армена Джигарханяна о разводе с Цымбалюк-Романовской в ноябре прошлого года. Он ушел из квартиры, в которой, как утверждает Виталина, делался ремонт под него. Друзья сняли народному артисту квартиру в том же подъезде, где теперь живет Виталина. По его недавнему признанию, Новый год он встретил в компании кота.

Бывшая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова говорит, что Виталина Цымбалюк-Романовская так и не оставляет в покое артиста.  Как стало известно, 39-летняя Виталина передумала разводиться с 81-летним Джигарханяном и подала в суд апелляцию с просьбой отменить развод. Она не верит, что бывший муж мог предъявить ей претензии и настаивает на личной встрече с ним.

По некоторым данным, сегодня Армен Борисович планировал встречу с представителем бывшей молодой супруги.

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Можно ли предупредить токсикоз

Можно ли предупредить токсикоз

Токсикоз – это общее название патологических состояний, возникающих при беременности, осложняющих её течение и, как правило, прекращающихся после её окончания. Различают ранний и поздний токсикозы. Точная причина их развития пока, к сожалению, не установлена

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Целебная морошка

Без преувеличения можно сказать, что морошка – кладезь витаминов и микроэлементов. В ягодах этого растения содержатся, в частности, витамины С и Е, провитамин А, а также кальций, магний, калий, фосфор и некоторые другие ценные микроэлементы.

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Растения против гастрита

Растения против гастрита

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