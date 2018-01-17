Муж Шурыгиной устроил драку со время съемок программы

Проверку на полиграфе в программа «Первого канала» вновь проходила скандально известная жертва изнасилования Диана Шурыгина. Гостем программы был и Александр Рухлин, который сначала проходил по делу как соучастник осужденного Семенова, а затем стал свидетелем.

Во время передачи лгали оба участника программы, и эксперты совсем запутались в неточностях. Как показал детектор, и Диана, и Александр напирали на состояние алкогольного опьянения как причину, почему произошедшее изнасилование стерлось у них из памяти. Когда выяснилось, что юноша вступил в половую связь с девушкой без сознания сразу после того, как ее изнасиловал его товарищ, психолог программы открыто назвала Александра извращенцем. В ответ Рухлин заявил, что Шурыгина – обычная проститутка и себя виновным он не считает.

Все это время за кулисами находился муж Дианы, оператор Александр Шлягин. Как только он появился в студии, то ударил обидчика своей супруги по лицу. Диана бросилась разнимать мужчин и попыталась успокоить дерущихся. Она плакала и кричала, что с нее хватит, что она устала.

Однако зрители не очень-то поверили в искренность Шурыгиной, резонно заключив, что те, кому не нужна скандальная слава не приходят на такие передачи.