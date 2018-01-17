Лариса Гузеева восстанавливается за границей

Лариса Гузеева восстанавливает силы и нервы за границей . Гузеева – одна из самых красивых российских актрис. А когда она стала вести программу «Давай поженимся» на телевидении, и передачу полюбили многие россияне, ее стали признавать как родного человека.

Поклонники Гузеевой считают ее советы мудрыми и полезными для жизни.

Лариса делится информацией о событиях в ее жизни в Instagram. Но после новогодних праздников новостей на ее страничке не появлялось, и поклонники забили тревогу.

И вот Гузеева вышла на связь и объяснила: «Друзья мои, я никуда не делась, спасибо за беспокойство: конец года был нелегким и нервным- сил забрал немерено, поэтому уехала привести себя в порядок, пока никакая».

Вероятно, она проходит восстановительный курс за границей. Как и у любого человека, в жизни Ларисы Гузеевой бывают и белые, и черные полосы.

Ходили слухи о закрытии передачи «Давай поженимся». Но хоть в другое время, программа выходит. Лариса работает на шоу со своими соведущими - астрологами Василисой Володиной или Тамарой Глоба и свахой Розой Сябитовой. В семье - сын собрался жениться, а его избранницу Анечку Лариса очень любит, и у дочки Ольги появился молодой человек.

«Вам желаю думать о себе и близких, а негодяев и завистников гнать поганой метлой из своей жизни. Всем счастья!» - пожелала Гузеева поклонникам.