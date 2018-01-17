Анна Седокова порадовала поклонников фото в откровенном красном платье

Певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова порадовала своих поклонников, опубликовав в Инстаграм фотографию в откровенном красном платье. Модницы знают – красный цвет, как и фиолетовый, в этом сезоне в тренде.

Платье на Анне, а она – мама троих детей, с глубоким разрезом и откровенным декольте. Оно отлично подчеркивает стройную фигурку артистки. Кто бы мог подумать, что эта молодая женщина – многодетная мама.

«Женщина-вамп! какая превосходность и грация Божественна красива и это мама 3 их детей!!!». «Мечта!!!мои восхищения!!», «Шикарная» - пишут подписчики комментарии под снимком.

После рождения третьего ребенка - сына Гектора – Седокова поправилась. И рассказывала, что не собирается быстро худеть, а любит свое тело даже с лишними 10 килограммами. Но вряд ли есть хоть одна полненькая женщина в мире, которая не мечтает похудеть. Анна вовсю занимается своей фигурой.

Фитнес, правильное питание. Седокова делится рецептами своей красоты в соцсети: «Поняла, что как бы мое тело не любило меня, 6 кубиков сами собой не сделаются. Так что сейчас вернусь домой и замучаю вас своими фитнес подвигами».

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Янв 16, 2018 at 6:26 PST