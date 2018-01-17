Суррогатная мать выносила ребенка для Кардашьян за 114 тыс.долларов

В третий раз знаменитая пара - модель Ким Кардашьян и хип-хоп исполнитель Канье Уэст стали родителями. Девочку родила им суррогатная мать. Об этом сама звезда написала на своем сайте: «Канье и я рады сообщить о появлении на свет нашей здоровой, прекрасной дочки».

Имя ребенка пока неизвестно. Но модель с благодарностью отозвалась о женщине, которая выносила и родила ребенка для знаменитостей. По информации «Дни.ру», суррогатной матери заплатили порядка 114 тысяч долларов. Также родителям пришлось раскошелится и на подбор подходящей для материнства кандидатуры, отдав агентству 70 тысяч долларов.

Врачи категорически запретили Ким Кардашьян рожать в третий раз из-за серьезных осложнений во время второй беременности. Они предупредили пару, что третьи роды могут закончится летальным исходом, тогда им пришлось обратиться к помощи суррогатного материнства.