У Ким Кардашьян и Канье Уэста родился третий ребенок
17 января 2018, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]
Светская львица Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в третий раз стали родителями. Согласно последней информации, вторую дочь звездной паре родила в минувший вторник, 16 января, суррогатная мать.
Отмечается, что малышка появилась на свет в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, где родились два первых ребенка семейства Кардашьян-Уэст. Вес крошки при рождении составлял чуть больше трех килограммов. Ким и Канье присутствовали на родах, однако мужчина сидел за ширмой, чтобы не смущать суррогатную мать.
Отмечается, что девочку, имя которой пока не называют, сразу же дали подержать новоиспеченным маме и папе, а затем ненадолго вернули роженице, передает Teleprogramma.pro.
Напомним, что Ким Кардашьян не смогла самостоятельно выносить третьего малыша из-за проблем со здоровьем.