Варум рассказала об интимном поздравлении Агутина с годовщиной свадьбы

Музыканты Леонид Агутин и Анжелика Варум отмечают годовщину свадьбы. Певец, наставник шоу "Голос" Агутин и певица Анжелика Варум женаты 20 лет. По традиции, которая сложилась за два десятилетия, на каждую годовщину свадьбу Леонид Николаевич пишет для Анжелики стихи.

Он выбирает для любимой женщина самые нежные слова. Варум признается, что слова "моя маленькая девочка" согревают сердце любой женщины.

"Как это просто вслух произносить:

«Мы 20 лет с тобою, дорогая»

И как непросто верить, жить, любить.

Ты это знаешь. Я это знаю.

Так, счастье разделяя на двоих,

Парить, расправив крылья молодые,

Легко. И даже складывая их,

Лежать без сил, как будто мы немые.

Не страшно уносить с собою вдаль

Единственный наш мир, неповторимый.

Лишь только б радость в жизни и печаль

Сопровождал бы образ твой любимый.

Поздравляю тебя, моя маленькая, удивительная, любимая Варум! И пусть всё продолжается!", — сочинил для любимой жены стихи Агутин. Варум не скрывает, что ей уже под 50, и такие слова греют душу.

"Простите мне мою сентиментальность, но как же всё-таки приятно, в (без малого) пятьдесят, слышать в свой адрес обращение «Девочка моя». Мои ровесницы меня поймут. У нас сегодня юбилей, 20 лет. Как поётся в одной песне «Это увлекательный был аттракцион...» Ни я, ни ты не знаем, что нас ждёт дальше... Но я точно знаю, что никто в этой жизни, кроме меня, не назовёт тебя «Мой мальчик». Люблю тебя!", — пишет Анжелика Варум.

Публикация от Анжелика Варум (@avarum)Янв 14, 2018 at 7:27 PST

Анжелика Варум и Леонид Агутин вырастили дочь. Девочка живет в США и занимается музыкой. Варум еще и заботливая жена. Певец как-то говорил, что любит есть дома. Анжелика успевает приготовить и супчики, и котлетки. Она даже стала делиться рецептами с подписчиками.