Вопрос о домогательствах в Голливуде вызвал смех у Шэрон Стоун

Вопрос о сексуальных домогательствах в Голливуде вызвал смех у актрисы, звезды "Основного инстинкта" Шэрон Стоун. Недавно на церемонии вручения премии "Золотой глобус" Шерон Стоун выразила солидарность со своими коллегами - жертвами харассмента - и нарядилась на мероприятие во все черное, сообщает РИА Новости.

"Можете себе представить, как все обстояло там, когда я начинала карьеру 40 лет назад с такой внешностью? Я приехала из Пенсильвании, одна, без каких-либо защитников. Я все видела", — рассказала Стоун в интервью корреспонденту канала CBS Ли Кауэну, напомнив, что она в этом бизнесе уже 40 лет.

Звезда Голливуда рассмеялась в ответ, когда Кауэн спросил, делали ли ей непристойные предложения во время работы режиссеры или продюсеры.

Оказывается, несколько лет назад 49-летняя Стоун перенесла инсульт. Она чуть не умерла. Врачи давали шанс пять процентов. Ходить, говорить пришлось учиться заново.