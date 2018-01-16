Любовь Толкалина после расставания с Кончаловским скрывает новую любовь

Актриса театра и кино Любовь Толкалина никогда не отличалась своими публичными откровениями о личной жизни. И особенно сейчас, когда у нее появилась новая любовь, хранит в тайне имя своего избранника.

Год назад Толкалина сама неожиданно объявила о расставании с отцом ее единственной дочери, режиссером Егором Кончаловским. Как оказалось, на тот момент уже прошло пять лет, как они расстались. Вскоре и Егор немного разоткровенничался. Он оставил жене и дочери московскую квартиру. А в загородный дом своей матери актрисы Натальи Аринбасаровой привел новую избранницу. Юрист Ольга родила Кончаловскому сына Тимура. Об их свадьбе пока слышно не было.

Кстати, и на Толкалиной Кончаловский официально женат не был.

После расставания режиссера и актрисы Любе стали приписывать романы с разными мужчинами. Особенно после того, как увидели ее с музыкантом, лидером группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым в одном из ресторанчиков в Муроме.

Как и многие, Толкалина придерживается мнения: "Счастье любит тишину". Недавно в интервью журналу Hello она призналась: "Мое сердце несвободно, но я не хочу говорить об этом. Теперь я знаю точно: если есть в твоей жизни что-то по-настоящему ценное, это должно лежать у тебя в сердечном кармашке".

С бывшим гражданским мужем Егором Кончаловским Любовь сохранила хорошие отношения. Вот как она написала сообщение в день его рождения: "Сейчас встану на площади и объявлю повестку дня! Ура, друзья! Веселится и ликует весь народ, но мы особенно! Месяц-Январь! Число -15! И ничто и никто не сдержит сегодняшний квас лопатой, потому что сегодня родился наш неизменно дорогой Егор!"

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)Янв 14, 2018 at 3:07 PST

По признаю Толкалиной, она не заметила, как выросла ее дочь. Маша Кончаловская всегда была симпатичным ребенком. А теперь она еще больше похудела и превратилась в неземной красоты девушку.