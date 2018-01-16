В Новосибирске сегодня скончался легендарный КВНщик, бывший капитан команды "НГУ" (Новосибирский государственный университет) Владимир Дуда. О смерти участника команды КВН "НГУ" рассказала телеведущая Татьяна Лазарева.

По сообщениям знакомых и друзей Дуды в соцсетях, у него был инсульт и его в больницу госпитализировали 11 января. Мужчине сделали операцию.

"Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было и все, что могли", - рассказала Татьяна.

"Мы, не врачи, из разных концов мира пытались его удержать, просили, умоляли, молились, но куда там, - решил, значит.

Десятки людей пишут свои соболезнования в комментариях к сообщению Татьяны Лазаревой. Это как-то так... обидно, что ли. Ну, в общем, как всегда", - пишет Лазарева в соцсети Facebook.

"Вовка абсолютно бесконфликтный человек, вот так бывает, да, я таких редко видела в жизни. Хороший, веселый и очень добрый и порядочный", - рассказала бывшем партнере по команде КВН Татьяна Лазарева.

Владимир Дуда - выпускник механико-математического факультета Новосибирского госуниверситета. Был членом команды "НГУ", которая трижды становилась чемпионом высшей лиги КВН. В последние годы был известен как шоумен, занимал должность вице-президента ассоциации выпускников НГУ.