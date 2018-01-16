Сын Яны Рудковской придумал имя для младшей сестры

Младший сын известной российской бизнесвумен Яны Рудковской придумал имя для сестренки. Пятилетний Александр, которого дома зовут Гном Гномычем, не может дождаться появления на свет крошки.

Саша убежден, что когда-нибудь мама с папой подарят ему младшую сестру, которую непременно назовут Машей. На видеозаписи, опубликованной в социальной сети Instagram, мальчик прямо задал Рудковской вопрос, когда у нее родится ребенок. Яна, правда, растерялась и не смогла назвать сыну точную дату, но возражать против имени не стала.

В комментариях подписчики продюсера оставили множество комментариев, основной смысл которых заключается в том, что ребенка разочаровывать нельзя и надо "идти" за девочкой.