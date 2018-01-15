Мать Шурыгиной предоставила новые шокирующие данные об изнасиловании Дианы

Мать скандально известной Дианы Шурыгиной рассказала новые шокирующие подробности злополучной вечеринки. Речь идет о мероприятии, на котором год назад якобы изнасиловали несовершеннолетнюю девушку.

По словам матери уже замужней Дианы, она совсем недавно решила снова изучить все обстоятельства случившегося и пришла к поразительным выводам. Наталья Шурыгина теперь убеждена, что надругательство над ее дочкой было тщательно спланировано. Об этом она сообщила в рамках нового выпуска программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Интересно, что сама Диана начала спорить со своей мамой, когда та выдвинула эту версию. Подобная реакция удивила присутствовавших в студии.

Напомним, что на днях предполагаемый насильник Шурыгиной вышел из колонии, где провел год. Девушка, узнав об этом, назвала его "козлом" и выразила надежду, что он осознает, что совершил.